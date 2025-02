«Ignoble», un joueur du PSG se fait fracasser !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours aussi peu emballé par les performances de Kang-in Lee avec le PSG, Pierre Ménès en a remis une couche sur l'international sud-coréen après son entrée en jeu contre Brest mardi soir en Ligue des Champions. Et l'ancien consultant de Canal + dézingue à nouveau le milieu offensif du PSG...

C'est un fait, Pierre Ménès n'est pas un grand fan de Kang-in Lee (23 ans) et de ses performances avec le PSG. Il n'hésite pas à critiquer très régulièrement les performances du milieu offensif sud-coréen, qu'il juge beaucoup trop inconstant par rapport aux joueurs éléments de l'attaque du PSG.

Kang-in Lee critiqué par Ménès

« Quand tu vois Désiré Doué, et qu’à la place, tu as l’ignoble Kang-In Lee, qui joue 90 % de ses ballons vers l’arrière, et qui ne dribble jamais personne, et bien voilà », avait notamment lâché Pierre Ménès ces derniers jours au sujet du numéro 19 du PSG. Et il en a remis une couche mardi soir après le match de Ligue des Champions à Brest (victoire 3-0), dans lequel Kang-in Lee est entré en jeu à la 75e minute.

« L'ignoble Kang-in Lee »

« Luis Enrique a pu nous infliger un quart d’heure de l’ignoble Kang-in Lee qui, comme toujours, a à peu près raté tout ce qu’il a fait », a lâché Pierre Ménès sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot. Ambiance...