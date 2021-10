Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible confidence de Laurent Blanc après son départ !

Publié le 11 octobre 2021 à 8h45 par H.G.

Alors qu’il n’a jamais retrouvé de banc de top club européen à la suite de son départ du PSG, Laurent Blanc n’a pas tenu à dramatiser la chose.

Entraineur du PSG entre 2013 2016, Laurent Blanc a mis près de cinq ans avant de retrouver un banc. Et en dépit du fait que son nom ait été lié à plusieurs clubs au cours de ces années (OL, FC Barcelone, Manchester United ou encore le Valence CF), l’entraîneur français a rebondi dans une destination exotique en rejoignant Al-Rayyan. Cela a de quoi étonner certains observateurs tant Laurent Blanc a réalisé du bon travail lors de son passage au PSG. Mais le principal intéressé n’a pas voulu dramatiser sa situation pour autant…

« Je n'ai rien voulu savoir pendant un an et demi »