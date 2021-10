Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces déclarations de Neymar qui ne devraient pas rassurer le PSG…

Publié le 11 octobre 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que le rendement de Neymar au PSG laisse actuellement à désirer, sa dernière sortie ne devrait pas arranger sa situation.

En 2017, le PSG n’a pas hésité à lâcher 222M€ pour recruter Neymar. A ce moment, le Brésilien impressionnait et était annoncé comme un futur Ballon d’Or. Après 4 ans, le bilan est plus que mitigé. En effet, à cause de trop nombreuses blessures, l’international auriverde a manqué plusieurs rencontres et quand il est sur le terrain, son niveau laisse souvent à désirer. C’est notamment le cas actuellement. Neymar ne cesse d’être pointé du doigt, lui dont l’hygiène de vie continue de susciter la polémique.

Neymar fatigué mentalement ?