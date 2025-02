OM : Macron annonce un «rendez-vous» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De passage à Marseille ces derniers jours, Emmanuel Macron en a profité pour donner son ressenti sur la saison de l’OM. Satisfait du mercato hivernal réalisé par les dirigeants marseillais, le président de la République s’est montré optimiste pour la suite de la saison et a également assuré qu’il serait aux côtés du club pour les prochains grands rendez-vous.

Cet hiver, l’OM a renforcé son effectif avec les arrivées de quatre nouveaux joueurs. Après Luiz Felipe (27 ans), arrivé libre, l’Olympique de Marseille a recruté Amine Gouiri (24 ans), Amar Dedic (22 ans) et enfin Ismaël Bennacer (27 ans), prêté avec option d’achat par l’AC Milan le dernier jour du mercato. Visiblement, les changements opérés par les dirigeants marseillais au cours du mois de janvier ont satisfait Emmanuel Macron.

« Je serai là aussi aux côtés des prochains autres grands rendez-vous nationaux et européens »

« Écoutez, moi je suis satisfait. Je trouve qu'à chaque fois ça progresse. Moi j'ai confiance dans le club, je trouve qu'il est solide et qu'il a été au rendez-vous de quelques grands rendez-vous ou plutôt de quelques grandes rencontres. Le mercato a permis, aussi, de continuer d'améliorer les choses. Et je serai là aussi aux côtés des prochains autres grands rendez-vous nationaux et européens. Voilà, je trouve que cette équipe, elle re-progresse, elle re-va de l'avant. C'est un collectif », a confié Emmanuel Macron auprès de La Provence, lui qui était en visite à Marseille ces derniers jours.

« Je suis très confiant et j'espère que tous les supporters sont derrière aussi »

Interrogé sur la possiblité de le revoir bientôt au Stade Vélodrome, le président de la République a ajouté : « J'espère et j'adorerais venir plus souvent. Mais, en tout cas, moi je suis très confiant et j'espère que tous les supporters sont derrière aussi. L'équipe le mérite. Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec les Marseillaises et les Marseillais, mais je reviens bientôt. »