OM : La discussion qui a transformé le mercato !

La rédaction

Après un prêt fructueux à Botafogo, Luis Henrique connaît un renouveau à l'OM, où il s'impose comme une pièce maîtresse. Le Brésilien attribue sa montée en puissance à la confiance de Roberto De Zerbi et au soutien de ses coéquipiers, notamment Pierre-Emile Højbjerg, dont les conseils ont joué un rôle clé dans sa performance impressionnante cette saison.

Arrivé en 2020 sur la Canebière, Luis Henrique a eu une adaptation compliquée à la France. Après deux premières saisons assez décevantes dans le sud, l’ailier brésilien est parti en prêt à Botafogo jusqu’en janvier 2024. Depuis son retour à l’OM, Luis Henrique revit et est une pièce importante du club phocéen.

Luis Henrique en route pour un départ ? Découvrez les révélations surprenantes derrière son avenir à l'OM ⚡️

➡️ https://t.co/Wm6kbEQVgw pic.twitter.com/miyLQQANSE — le10sport (@le10sport) February 11, 2025

« Pierre-Emile Højbjerg est toujours en train de parler avec moi »

Interrogé sur cette montée en puissance, Luis Henrique a expliqué les raisons dans une interview accordée à Get French Football News :« Je pense que c'est la confiance que Roberto m'a donnée, avec son staff et avec les joueurs qui sont arrivés. Par exemple, Pierre-Emile Højbjerg est toujours en train de parler avec moi, de me donner confiance et de me dire d'être calme quand je joue et d'être à l'aise. Cela m'aide beaucoup. »

La progression de Luis Henrique

Pierre-Emile Højbjerg, véritable taulier du club phocéen, a donc aidé Luis Henrique à retrouver son niveau. Grâce aux conseils de l’international danois, l’ailier de l’OM est le deuxième joueur le plus décisif de son club avec 9 réalisations et 6 passes décisives toutes compétitions confondues.