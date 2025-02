Mercato - OM : Un transfert déjà programmé en Premier League ?

Thomas Bourseau

En Premier League, les joueurs de l’OM ont souvent la cote. Il n’y a qu’à s’attarder sur les cas Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. A l’avenir, Luis Henrique pourrait les rejoindre au vu des divers intérêts de clubs anglais pour le Brésilien qui aurait fait l’objet d’approches lorsque le principal intéressé a laissé planer le doute sur la suite de sa carrière.

Avec 9 buts et 6 passes décisives cette saison, Luis Henrique est sur son meilleur bilan comptable avec l’OM quand bien même la seconde partie de saison vient tout juste de commencer. Prolongé l’été dernier quelques mois seulement après son retour de prêt de Botafogo, l’ailier brésilien de 23 ans répond pleinement aux attentes de Roberto De Zerbi.

🔄 Riolo lâche une bombe sur le mercato ! Un départ inattendu à l'OM pourrait bien bouleverser l'équilibre de l'équipe…

➡️ https://t.co/zrOHnzMwpq pic.twitter.com/5E0thR6WEw — le10sport (@le10sport) February 11, 2025

Luis Henrique approché par des clubs de Premier League ?

Si bien que ses performances ont traversé la Manche. En Premier League, plusieurs directions de clubs se seraient déjà renseignés sur toute faisabilité de l’opération Luis Henrique à l’avenir avec l’OM d’après Get French Football News. Contractuellement lié au club phocéen jusqu’en juin 2028, l’ailier brésilien n’a pas caché qu’il se verrait bien vivre l’un de ses rêves dans le football ailleurs qu’à Marseille.

«Après, on verra. J'ai des rêves personnels»

« Je pense qu'il y a de grands championnats à jouer. Je suis avec ma tête ici à l'OM. Il me reste encore trois ans de contrat. J'aime le club et le haut niveau et c'est à cela que je pense. Après, on verra. J'ai des rêves personnels. Je suis dans le moment présent à Marseille et ma tête est ici ». a confié Luis Henrique à Get French Football News.