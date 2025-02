PSG : Un départ retentissant à cause du boss ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain n’a pas fait dans le détail vendredi dernier en proposant aux supporters présents au Parc des princes de multiples annonces de prolongations de contrat dont celle de Luis Enrique, l’entraîneur. Conseiller football du PSG, Luis Campos n’en est pas encore là et ses relations froides avec le président Nasser Al-Khelaïfi pourraient en être la raison.

Les résultats commencent à être de plus en plus probants au PSG. Le fruit de la réflexion sportive menée en tandem par Luis Campos et Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain a conforté l’entraîneur espagnol dans sa position jusqu’à l’été 2027, mais il n’en est rien du conseiller football dont le contrat expirera le 30 juin prochain.

Quel est le statut de la situation ? Le feuilleton Luis Campos anime l’actualité du Paris Saint-Germain, mais aucun terrain d’entente n’est pour le moment à signaler. Une relation conflictuelle entre le président Nasser Al-Khelaïfi et le dirigeant portugais pourrait en être la cause.

« Il ne faut pas non plus se voiler la face. Des problèmes entre Nasser et (Luis) Campos, il y en a eu dès le départ. C’est aussi possible qu’ils lui aient fait une proposition pour qu’il ne l’accepte pas afin de lui renvoyer le bébé en disant que s’il n’accepte pas c’est lui qui décide de partir. D’après ce qu’on sait, ce n’est pas l’amour fou entre Nasser et Campos, c’est pour ça qu’il y a des doutes ». a assuré Christophe Dugarry pendant l’émission Rothen s’enflamme de lundi soir.

Sur les ondes de RMC, le champion du monde 98 voit cependant enfin un groupe soudé derrière le projet d’un entraîneur du PSG. De quoi obligatoirement inciter les dirigeants à prolonger cette harmonie.

« Luis Campos doit être prolongé en même temps que les joueurs dont le club est satisfait, l’entraîneur, ça me paraît logique. C’est un travail d’équipe, on sent plus que jamais un groupe soudé et solidaire, ça me paraîtrait normal ».