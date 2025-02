Mercato : Un joueur de l'OM proche de signer au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, Brest accueille le PSG en seizième de finale aller de la Ligue des Champions. Sur le banc du club breton, on retrouvera bien évidemment Eric Roy, lui l'ancien joueur de l'OM. Mais voilà que sa carrière aurait également pu passer par le club de la capitale. En effet, alors à Marseille, Roy était tout proche de signer à Paris.

Entre le PSG et l'OM, on connait la rivalité. Pour autant, malgré les tensions entre les deux clubs, cela n'empêche pas certains joueurs de jouer pour une équipe puis pour l'autre. On l'a encore vu l'été dernier avec la signature d'Adrien Rabiot. Titi du PSG, l'international français a s'engager avec l'OM, rejoignant alors une longue liste de joueurs qui ont fait pareil.

Un tournant décisif pour l'OM ? McCourt et De Zerbi ont des plans révélateurs pour l'avenir. 🤔

➡️ https://t.co/SdMq0IdMfH pic.twitter.com/wWmbsewEZi — le10sport (@le10sport) February 11, 2025

« Ça a failli se faire »

Une liste à laquelle on aurait pu rajouter Eric Roy, l'actuel entraîneur de Brest. Lui, quand il était joueur, aurait pu passer de l'OM au PSG. En effet, en conférence de presse avant la rencontre de Ligue des Champions face au club de la capitale, Roy a fait savoir : « Je n’ai pas joué à Paris, même si ça a failli se faire un moment donné. Charles Biétry m’avait appelé à l’époque ».

« A l'arrivée j'avais prolongé à Marseille »

« J’étais un joueur de l’OM à ce moment-là. À l’arrivée j’avais prolongé à Marseille », a conclu Eric Roy qui ne sera donc finalement pas passé chez le rival en signant au PSG. Il avait ainsi préféré continuer l'aventure à l'OM, club où il sera resté de 1996 à 1999, avant de partir en Angleterre pour Sunderland.