Mercato - PSG : Un « put*n « de joueur a débarqué !

Lors du mercato hivernal, le PSG a déboursé 70M€ pour s’attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia. Auteur de ses premiers matchs à Paris, le Géorgien s’est distingué vendredi dernier avec un premier but somptueux face à l’AS Monaco. Sous le charme du numéro 7, Jérôme Rothen a affirmé que ce dernier était un sacré joueur.

Le PSG a frappé un très gros coup. Priorité du mercato estival l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia est finalement arrivé à Paris cet hiver. Paris a déboursé 70M€ pour son recrutement, et lui a attribué le numéro 7 anciennement porté par Kylian Mbappé.

« Sur la ligne d’attaque c’est incroyable »

Auteur de premières apparitions remarquées avec le PSG, Kvara a inscrit son premier but vendredi dernier au Parc des Princes face à l’AS Monaco (4-1). Sa prestation a ravi Jérôme Rothen, qui s’est exprimé sur le Géorgien et sur la force collective parisienne ce lundi. « Ce qui est impressionnant, c'est leur faculté à faire très peu d'erreurs, ce qui n’était pas le cas il y a quelques temps, les joueurs se sont remis dans le droit chemin. Sur la ligne d’attaque c’est incroyable, et au milieu il y a très peu de déchets », a-t-il affirmé dans l'émission Rothen S'enflamme.

« Kvara c'est un puta**n de joueur »

« Ils ont joué 15 minutes. et ont plié le match. Après, ils ont joué à la baballe. Il y a des joueurs qui se sont bien développés. Quand tu vois un Bradley Barcola, quand il prend le ballon, les courses, c’est impressionnant ! Kvara c'est un puta**n de joueur », conclut l’ancien milieu du PSG (2004-2010).