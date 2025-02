Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a choisi sa prochaine signature !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vendredi dernier au Parc des Princes, le PSG a officialisé les prolongations de contrat de plusieurs éléments importants comme Luis Enrique, Vitinha, Achraf Hakimi, ou encore de Nuno Mendes. Désormais, Paris devrait s’attaquer à celle de Luis Campos. Le conseiller sportif est apprécié en interne, et Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait le voir poursuivre à Paris.

Le PSG joue la carte de la sécurité. Depuis de longues semaines, le club parisien travaille dans l’ombre afin de prolonger ses meilleurs éléments. Ainsi, Luis Enrique, mais aussi plusieurs cadres de l’effectif comme Vitinha, Achraf Hakimi, et Nuno Mendes ont récemment signé un nouveau contrat. Le coach parisien a prolongé jusqu’en juin 2027, tandis que les trois noms cités plus haut sont désormais lié jusqu’en juin 2029 avec le PSG.

Le PSG aurait approché Andrea Berta

Reste désormais la question de l’avenir de Luis Campos. Arrivé en 2022 au PSG, le conseiller sportif portugais est apprécié en interne, et forme un binôme compétent et complémentaire avec le coach Luis Enrique. Cependant, son bail expire en fin de saison et dernièrement, le Parisien révélait que les dirigeants du PSG avait approché Andrea Berta, directeur sportif historique de l’Atlético de Madrid.

Al-Khelaïfi veut prolonger Campos !

Cependant, ce gros chantier pourrait très prochainement se débloquer. En effet, d’après les dernières révélations de Canal +, le président Nasser Al-Khelaïfi souhaite absolument prolonger Luis Campos. Le big boss parisien estime que le duo que le dirigeant portugais forme avec Luis Enrique est à la base des très bons résultats sportifs du club. Affaire à suivre de près...