Mercato : «J'ai reçu une offre de l'ASSE», Mourinho le détourne !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du mercato hivernal, l'ASSE s'est renforcé avec les prêts d'Irvin Cardona et Maxime Bernauer. Une liste à laquelle on aurait pu ajouter Ognjen Mimović. Problème, l'arrivée droit serbe a fait un autre choix pour la suite de sa carrière. Malgré une proposition de Saint-Etienne, il s'est envolé pour la Turquie et le Fenerbahce de José Mourinho.

A 20 ans, Ognjen Mimović est désormais un joueur du Fenerbahce. A l'occasion du dernier mercato hivernal, le Serbe a quitté l'Etoile Rouge de Belgrade afin d'intégrer l'effectif de José Mourinho en Turquie. D'autres choix s'offraient pourtant à lui. Mimović aurait notamment pu prendre la direction de la France et de Saint-Etienne. Il l'a lui même révélé, l'ASSE lui a fait une offre. En vain donc.

Un départ inattendu ! Cafaro dit adieu à l'ASSE et rejoint le Paris FC. Quel impact pour les Verts ? ⚽️ https://t.co/1rHq2tnSFu — le10sport (@le10sport) February 8, 2025

« Qui refuserait d'être entraîné par Mourinho ? »

Pour b92 Sport, Ognjen Mimović est revenu sur son mercato hivernal, racontant comment il avait choisi Fenerbahce plutôt que l'ASSE. Le Serbe a alors expliqué : « J'ai beaucoup réfléchi. J'ai reçu une offre de Saint-Étienne, club évoluant dans le Big Five, c'est bon pour le développement, mais... j'ai préféré la proposition de Fenerbahçe, parce que c'est un club qui se bat pour le titre, qui joue l'Europa League, et les joueurs comme Tadić, Džeko et même Filip Kostić ont beaucoup compté dans ma décision. Et bien-sûr Mourinho. Qui refuserait d'être entraîné par Mourinho ? ».

« La bonne décision »

« Je dois dire que j'ai aussi parlé avec Krunić, qui était à Fenerbahçe et qui m'a dit tout le bien du club. Il a fait l'éloge des supporters, ainsi que des gens qui vivent pour le football. J'ai déjà vu de mes propres yeux que le football est constamment évoqué en Turquie et je suis sûr d'avoir pris la bonne décision », a poursuivi Mimovic qui poursuivra donc sa carrière loin de l'ASSE.