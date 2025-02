Mercato - ASSE : L’incroyable raté avec le pote de Kvaratskhelia !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Très proche de Kvicha Kvaratskhelia, nouvelle recrue du PSG, Zuriko Davitashvili est l'un des hommes à surveiller à l'ASSE. Si son manque de régularité est l'un de ses axes de progression, l'international géorgien de 23 ans est très apprécié en interne, notamment par Jean-François Soucasse, qui le voulait à tout prix.

En juillet dernier, l’ASSE profitait de la faillite des Girondins de Bordeaux pour attirer Zuriko Davitashvili. L’ailier de 23 ans s’est engagé pour quatre saisons avec le club stéphanois, pour un transfert avoisinant les 6M€. Comme indiqué par Romain Molina, la direction, notamment Jean-François Soucasse, souhaitait sécuriser cet apport en offrant un joli chèque.

Un départ inattendu ! Cafaro dit adieu à l'ASSE et rejoint le Paris FC. Quel impact pour les Verts ? ⚽️ https://t.co/1rHq2tnSFu — le10sport (@le10sport) February 8, 2025

L'ASSE aurait surpayé Davitashvili

Mais selon le journaliste, Davitashvili n’était dans le viseur de… personne. Ce qui veut dire que l’ASSE aurait surpayé ce joueur, qui a grandi au côté d’un certain Kvicha Kvaratskhelia. Mais Romain Molina reconnaît toutefois le talent de l’attaquant qui, par moments, affiche un niveau Ligue des champions.

« S’il est dans un jour de grâce, c’est un joueur Ligue des champions »

« S’il est dans un jour de grâce, c’est un joueur Ligue des champions. Il a une frappe et des dribbles incroyables. Mais il n’a pas de QI football et il manque de régularité » a confié Molina au cours d’une vidéo publiée sur Youtube. Davitashvili va devoir exploser ce plafond de verre pour voir plus loin dans sa carrière.