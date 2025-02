PSG : Le transfert forcé qui les rend fous !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Six mois après avoir fait le forcing pour le recruter, le PSG a finalement obtenu la signature de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver. L'international géorgien a été recruté pour 70M€ en provenance de Naples. Et du côté de la direction du club italien, on a d'ailleurs très mal vécu ce transfert, avec la sensation d'avoir été quelque peu forcé compte tenu de la volonté du joueur que partir.

Cet hiver, le PSG a réussi à mettre la main sur Khvicha Kvaratskhelia. Six mois après en avoir fait sa grande priorité pour remplacer Kylian Mbappé, le club de la capitale est revenu à la charge durant le mois de janvier en déboursant 70M€ pour le recruter. Une somme très éloignée des 120M€ réclamés par Naples l'été dernier.

Kvaratskhelia en mode pression pour le PSG ? Des révélations choc sur ses méthodes à Naples 🌪️

Kvaratskhelia a forcé son départ

Il faut dire que cette fois-ci, le PSG avait un atout de taille : la ferme volonté de Khvicha Kvaratskhelia de quitter Naples. En effet, selon les informations de L'EQUIPE, l'international géorgien voulait partir cet hiver, au point que le club italien se soit senti forcé de le vendre. Ce qui explique notamment le prix du transfert.

Il monte en puissance avec le PSG

Le joueur a donc obtenu gain de cause pour signer au PSG où il réalise des débuts encourageants, mais pas encore flamboyants. Néanmoins, Khvicha Kvaratskhelia monte en puissance comme en témoigne sa prestation contre l'AS Monaco vendredi (4-1) ponctuée d'un magnifique but. Son premier sous les couleurs parisiennes.