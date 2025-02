«Il ne comprend pas» : La nouvelle star du PSG est larguée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arriver lors d'un mercato d'hiver n'est jamais une chose aisée pour son intégration. Même lorsque l'on est un grand joueur. C'est ainsi le cas de Khvicha Kvaratskhelia. Recruté par le PSG pour environ 70M€ durant le mois de janvier, l'international géorgien n'est pas encore parfaitement intégré au collectif parisien. Avec ses coéquipiers, «ils ne se comprennent pas encore» comme le constate Grégory Paisley.

Durant le mercato d'hiver, le PSG a réussi un très joli coup en enrôlant Khvicha Kvaratskhelia. Déjà attendu l'été dernier pour remplacer Kylian Mbpppé, le Géorgien a finalement débarqué cet hiver pour environ 70M€ en provenance de Naples. Une très belle affaire pour les Parisiens, mais qui pose un problème d'intégration puisque débarquer en cours de saison n'est jamais simple, surtout dans une équipe qui tourne déjà très bien.

«Ils ne se comprennent pas encore»

C'est la raison pour laquelle Luis Enrique offre à Khvicha Kvaratskhelia un temps de jeu très important. Titulaire lors des trois derniers matches de Ligue 1, ainsi que pour le déplacement au Mans en Coupe de France, le Géorgien ne semble pas encore totalement intégré comme le souligne Grégory Paisley dans les colonnes de L'EQUIPE. « Il a eu des débuts que l'on peut juger timorés car il faut un certain temps pour trouver une connexion avec ses partenaires même si sur le dernier match on sent que ça vient. Au Mans, on a vu sur deux ou trois séquences avec Fabian Ruiz qu'ils ne se comprennent pas encore. "Kvara" demandait dans l'espace et Ruiz préférait faire tourner derrière », constate l'ancien du PSG (1996-2001) et commentateur de la Serie A pour beIN SPORTS jusqu'à la fin de saison dernière.

Kvaratskhelia monte en puissance !

Cependant, Khvicha Kvaratskhelia monte en puissance comme en témoigne son excellente prestation contre l'AS Monaco, ponctuée d'ailleurs de son premier but avec le PSG. Et quel but ! Place désormais à la Ligue des champions. Non qualifié pour les matches contre Manchester City (4-2) et et Stuttgart (4-1), le Géorgien est cette fois-ci à disposition de Luis Enrique pour le barrage aller contre Brest mardi à 18h45.