PSG - Kvaratskhelia : L’annonce tant attendue !

Auteur de son premier but avec le PSG vendredi soir contre l’AS Monaco (4-1), Khvicha Kvaratskhelia a pu également célébrer une autre grande nouvelle. Comme attendu, il a bien été ajouté aux listes de l’UEFA pour disputer la Ligue des champions et sera donc disponible pour la double confrontation contre Brest.

Recruté cet hiver pour environ 70M€ en provenance de Naples, Khvicha Kvaratskhelia n'avait toutefois pas pu participer aux deux magnifiques victoires contre Manchester City (4-2) et à Stuttgart (4-1). Et pour cause, les recrues hivernales ne pouvaient pas être inscrites pour cette phase de groupes de Ligue des champions. Pour les grands débuts du Géorgien sur la scène européenne avec le PSG, il a donc fallu faire preuve de patience. Mais l'attente ne sera plus très longue.

✅ Khvicha Kvaratskhelia

✅ Marcus Rashford

✅ Omar Marmoush



Confirmed Champions League squad changes for the knockout phase 🧐👇#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 7, 2025

Kvaratskhelia inscrit sur les listes UEFA

En effet, l'UEFA a publié les listes mises à jour des 24 clubs encore engagés en Ligue des champions, après le mercato d'hiver. Et sans surprise, le PSG y a ajouté le nom de sa seule recrue hivernale, à savoir Khvicha Kvaratskhelia qui pourrait donc être aligné contre Brest mardi à 18h45 pour le compte du barrage aller. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui s'attend à une rencontre délicate à Brest. « Contre Brest, c’est un match éliminatoire, cela va être très difficile. Ce sera deux matches de Ligue des champions, avec des bons joueurs. Mais on a l’espoir de pouvoir être compétitif dans cette compétition à notre meilleur niveau », a-t-il confié vendredi soir au micro de DAZN.

«C'est incroyable, je suis très heureux d'être ici»

Une excellente nouvelle également pour Khvicha Kvaratskhelia qui a inscrit son premier but avec le PSG vendredi soir lors de la large victoire contre l'AS Monaco (4-1). « C'est le meilleur sentiment de marquer comme cela devant ces supporters incroyables. C'est incroyable, je suis très heureux d'être ici. Je voulais que cela arrive vite. J'ai travaillé dur pour marquer ce premier but, je dois continuer à travailler pour marquer plus de buts pour cette équipe. Tout le monde me traite bien, je suis très fier et heureux d'être dans cette équipe », se réjouissait le numéro 7 du PSG au micro de DAZN. A lui désormais d'en faire autant en Ligue des champions.