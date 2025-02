Kvaratskhelia au PSG : Grosse polémique annoncée dans la presse italienne

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre Khvicha Kvaratskhelia et le PSG, ce n'était donc que partie remise. Après l'échec de l'été dernier, le club de la capitale est revenu à la charge en janvier et cette fois, un accord a pu être trouvé avec Naples. Un transfert à 70M€ a été réalisé, mais celui-ci cacherait une certaine polémique. La presse italienne en a alors dit plus ce jeudi.

Durant le mois de janvier, Naples a accepté de se séparer de Khvicha Kvaratskhelia, l'envoyant alors au PSG. Mais voilà que ce transfert du Géorgien aurait quelque peu été forcé si l'on en croit les propos du directeur sportif napolitain. En effet, Giovanni Manna a notamment expliqué ce mercredi concernant le deal Kvaratskhelia : « Nous avons essayé de résoudre une situation compliquée, mais nous nous sommes retrouvés obligés de faire ce transfert. Nous n'avons pas subi de chantage, mais presque ».

Chantage à cause de l'article 17 ?

Que s'est-il réellement passé pour le directeur sportif parle de chantage en ce qui concerne le transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG ? La Repubblica a apporté des réponses à cette questions dans son édition de ce jeudi. Cela concernerait alors le règlement de la FIFA et un certain article 17. Celui-ci autoriserait un joueur à être libéré s'il a signé dans son club avant 28 ans, s'il a signé depuis 3 ans et qu'il ne rejoint pas une équipe du même championnat. Un calcul est alors fait entre son âge, son salaire et la durée du contrat qu'il lui reste pour savoir moyennant quelle somme il peut s'en aller.

Naples sous la menace

Pour Khvicha Kvaratskhelia, il aurait alors pu être libéré moyennant 10M€ étant donné cet article 17. Le média italien précise tout de même que les agents du Géorgien n'ont jamais clairement expliqué vouloir partir de cette manière, la menace planait donc au-dessus de Naples. Pour éviter une telle catastrophe, le club italien s'est donc résolu à accepter l'offre de 70M€ formulée par le PSG cet hiver.