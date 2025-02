Mercato - OM : Le boss annonce déjà son départ !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a un trio de dirigeants passionné en les personnes du président Pablo Longoria, du conseiller sportif et institutionnel Fabrizio Ravanelli et du directeur du football Medhi Benatia. Récemment promu à ce poste, le dirigeant marocain s’est montré pourtant clair et n’a pas fait dans la langue de bois : il ne s’éternisera pas dans la cité phocéenne.

Le 30 novembre 2023, Medhi Benatia devenait le conseiller sportif de l’OM. Ex-joueur passé par le centre de formation du club marseillais et ancien agent qui avait notamment permis à l’Olympique de Marseille d’accueillir Azzedine Ounahi pendant le mercato d’hiver de 2023 après la Coupe du monde au Qatar, Benatia fait partie intégrante du projet de reconstruction du pensionnaire de Ligue 1.Aux côtés de son président Pablo Longoria, le dirigeant marocain a donné un coup de balai dans le groupe depuis sa prise de fonctions.

«Je ne sais pas combien de temps je resterai, sûrement pas longtemps»

Rien que l’été dernier, pas moins de 12 recrues ont été enregistrées lorsque divers joueurs devenus indésirables aux yeux du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi ont été poussés vers la sortie. Rebelote cet hiver avec les départs d’Elye Wahi, d’Ismael Koné et de Lilian Brassier entre autres, sans oublier les quatre renforts comprenant ceux d’Ismaël Bennacer et Amine Gouiri.

Début janvier, Medhi Benatia a hérité d’une promotion en devenant le directeur du football de l’OM. Mais il se pourrait que son passage dans la cité phocéenne prenne fin rapidement. « Ce club m'est cher. Je ne sais pas combien de temps je resterai, sûrement pas longtemps, et je n'ai pas peur de le dire. C'est usant mentalement, physiquement ».

«La seule garantie : je vais tout donner jusqu'au dernier jour»

Au cours d’un entretien fleuve avec L’Équipe, Medhi Benatia a cependant tenu à rassurer tous les supporters de l’OM et ceux qui admirent son travail avec Pablo Longoria : il ne trichera jamais et sera à 100% impliqué jusqu’à ses derniers moments à l’Olympique de Marseille. « La seule garantie : je vais tout donner jusqu'au dernier jour. Je suis au contact des Marseillais au quotidien, de tous niveaux. Je sais pourquoi c'est important pour eux, pourquoi c'est important pour moi. Je suis en mission ; pour moi, ici, c'est une mission ».