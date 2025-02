L'OM réclame un trésor à 40M€ !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM s'est offert quatre joueurs au total : Luiz Felipe Ramos, Amine Gouiri, Ismaël Bennacer et Amar Dedic. Malgré tout, Medhi Benatia n'est pas comblé par son recrutement. En effet, le directeur sportif de l'OM a avoué qu'il aurait aimé avoir 40M€ supplémentaires pour boucler un cinquième transfert.

L'été dernier, l'OM a enflammé le mercato. Après avoir recruté Roberto De Zerbi, la direction marseillaise s'est attachée les services de douze nouveaux joueurs, dont Adrien Rabiot et Mason Greenwood.

OM : Benatia voulait officialiser une cinquième arrivée

Désireuses de peaufiner davantage l'effectif de Roberto De Zerbi, les hautes sphères de l'OM ont enregistré quatre nouvelles arrivées lors du dernier mercato hivernal : Luiz Felipe Ramos, Amine Gouiri, Ismaël Bennacer et Amar Dedic. Toutefois, Medhi Benatia - le directeur sportif olympien - est déçu de ne pas avoir pu accueillir une cinquième recrue.

«J'aurais bien aimé trouver 40M€ cachés à la Commanderie»

« Quelles étaient les volontés de l'entraîneur Roberto De Zerbi concernant le mercato ? Améliorer l'effectif, régler ce qu'on n'avait pas pu faire au mois d'août. Après, entre août et janvier, il n'y a pas eu de miracle, j'aurais bien aimé trouver 40M€ cachés à la Commanderie et les investir. Dans la réalité, tu prévois des choses, tu fais sortir des joueurs pour lesquels tu as compris que ça n'allait pas passer, à l'image d'un Lilian (Brassier). Il est arrivé à Marseille avec plein d'envie, ça n'a pas pris pour lui, il ne faut pas insister. Il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes », a regretté Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, lors d'un entretien accordé à L'Equipe.