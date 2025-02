Vinicius Jr - Real Madrid : Un transfert à 1 milliard est confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, l'Arabie saoudite a réussi à attirer de nombreux joueurs dans son championnat national qui gagne en visibilité. Le pays ne semble reculer devant aucun défi puisque Vinicius Jr aurait reçu une énorme offre pour débarquer prochainement. En effet le Brésilien est la cible d'une offre à 1 milliard d'euros en provenance du club d'Al-Hilal notamment.

Moins en vue ces derniers temps sur le terrain en raison de ses absences pour accumulation de cartons, Vinicius Jr aurait aussi été un peu perturbé par toutes les rumeurs le concernant par rapport à l'Arabie saoudite. L'été dernier, le Brésilien était déjà la cible de gros contrats en provenance de ce championnat et visiblement, cette agitation n'est pas près de s'arrêter.

Vinicius en difficulté ? L'émergence de Mbappé pourrait bien changer la donne au Real Madrid ! ⚽️

Vinicius Jr bien ciblé par l'Arabie saoudite

En se tournant plutôt vers de grands joueurs en fin de carrière, l'Arabie saoudite a réussi à attirer un peu plus de visibilité sur son championnat ces derniers temps. Mais le pays ne semble pas vouloir arrêter sa progression et certains grands joueurs du football actuel sont également visés. C'est le cas de Vinicius Jr. « Ils veulent Vinicius Jr, ils le veulent à tout prix » confirme Romain Molina dans un entretien avec Alohanews.

Un transfert record en vue ?

Ces derniers mois, la presse espagnole, AS et Marca en première ligne, a révélé qu'une offre d'un milliard d'euros aurait débarqué sur la table du Real Madrid pour recruter Vinicius Jr. Le Brésilien est évidemment l'une des pièces maîtresses de l'effectif merengue et à 24 ans, il a encore beaucoup de temps pour briller dans l'un des plus grands clubs du monde. Pour le moment, il y a peu de chances de le voir franchir le pas.