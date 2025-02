ASSE : Il claque la porte à la surprise générale !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dernier jour du mercato hivernal a été marqué par le départ de Mathieu Cafaro au Paris FC. En manque de temps de jeu à l'ASSE, l'ailier doit s'est engagé pour deux saisons avec la formation détenue par la famille Arnault. Avant la rencontre face à Pau ce vendredi soir (3-1), le joueur est revenu sur cette dernière journée de mercato agitée.

Le dernier jour du mercato a été marqué par deux départs majeurs à l’ASSE. Le jeune Mathis Amougou a rejoint Chelsea, tandis que Mathieu Cafaro s’est engagé pour deux saisons avec le Paris FC. Le départ de l’ailier droit n’était pas prévu dans le cahier des charges. Mais le projet ambitieux du Paris FC porté par la famille Arnault a suffi à le convaincre. Avant la rencontre face à Pau ce vendredi soir, Cafaro estime qu’il pourrait apporter son expérience dans une équipe bâtie pour la montée en Ligue 1.

« Ce n’était pas prévu que je quitte l’ASSE »

« On m’a appelé en dernière minute pour venir, on m’a expliqué le projet, ça m’a attiré tout de suite. Il y a aussi l’envie de pourquoi pas vivre une deuxième montée en deux ans. Ce n’était pas prévu que je quitte l’ASSE. Après j’avais un peu moins de temps de jeu. Quand le Paris FC m’a appelé, j’ai voulu apporter mon expérience, mais aussi les moments de doute vécus à Saint-Etienne parce que c’était enrichissant et ça m’a aussi permis d’engranger pas mal d’expérience » a confié Cafaro au micro de beINSPORTS.

Le Paris FC savoure son transfert

Directeur sportif du Paris FC, François Ferracci a également mis en avant le vécu de Mathieu Cafaro. « Mathieu est un joueur qui, selon nous, a le profil pour s’intégrer parfaitement à notre effectif. Il est monté deux fois avec Reims et Saint-Etienne, je pense qu’il va nous apporter son expérience et sa justesse dans cette seconde partie de saison » avait confié le dirigeant parisien.