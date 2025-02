«J'étais au quartier» : La signature insolite à l'ASSE

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui à Leganés en Espagne, Yvan Neyou évoluait précédemment du côté de l'ASSE. C'est en 2020, d'abord dans le cadre d'un prêt en provenance de Braga, que le milieu de terrain franco-camerounais a posé ses valises dans le Forez. Une signature à Saint-Etienne sur laquelle est revenu Neyou, dévoilant quelques secrets insolites.

De 2020 à 2023, Yvan Neyou a porté le maillot de l'ASSE. C'est en provenance du Portugal que le milieu de terrain a rejoint Saint-Etienne. Alors qu'il évoluait avec la réserve de Braga, Neyou avait ainsi été contacté par les Verts, qui l'ont d'abord accueilli sous la forme d'un prêt. Mais comment les contacts sont-ils nés ? Dans un entretien accordé à Eurosport, le désormais joueur de Leganés a tout raconté à propos de cette signature à l'ASSE.

« Sérieux, l'ASSE ? »

Yvan Neyou ne s'attendait pas forcément à rejoindre l'ASSE en 2020. Claude Puel avait alors réussi à le convaincre en lui passant un coup de fil alors que le milieu de terrain se trouvait alors « au quartier ». « Avant la coupure des championnats, mon agent m'appelle pour me dire que Saint-Étienne est intéressé. J'ai dit : "sérieux, l'ASSE ?". Le temps passe et un jour, il me rappelle : "Yvan, l'entraîneur de Saint-Étienne va t'appeler". Quelques minutes après, je reçois un appel : "Bonjour, c'est le coach Claude Puel". Je l'ai tout de suite reconnu avec son accent et sa voix grave », a d'abord raconté Yvan Neyou.

« Moi, à ce moment-là, j'étais dans ma cité »

L'ancien de l'ASSE a ensuite expliqué : « Moi, à ce moment-là, j'étais dans ma cité. Vu que le football s'était arrêté, moi j'étais au quartier. Mes potes étaient à côté de moi, il y avait des bruits de bécane en fond (rires). Au final, le coach me dit qu'il a envie de me faire venir et qu'il va tout faire pour que ça se fasse. Franchement avec lui, j'ai eu une bonne relation. On s'entendait trop bien. Il m'a fait progresser et m'a donné beaucoup de conseils sur mon jeu. Sur des aspects que je ne connaissais pas encore bien. Il était là vraiment pour mon bien ».