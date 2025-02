Mercato : Surprise, l'ASSE va boucler un transfert à 15M€ !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir refusé de prolonger son contrat à l'ASSE, selon les informations exclusives du 10Sport.com, Mathis Amougou devrait rejoindre Chelsea. Les Blues seraient tout proches d'accueillir le jeune milieu de terrain de 19 ans, perçu comme un grand espoir à son poste. Le deal pourrait être conclu pour 15M€.

Le dossier Mathis Amougou s’est, peut-être, joué durant l’été. Alors que la saison venait de débuter, le club stéphanois avait soumis à son jeune espoir plusieurs offres de prolongation. Mais selon les informations exclusives du 10Sport.com, le milieu de terrain les a toutes refusées en raison de divergences sur la durée du contrat.

Amougou en conflit avec son club

« Les agents du joueur ne veulent prolonger que de 2 ans. L’ASSE veut 4 ans pour des raisons financières basiques. Les dirigeants veulent investir sur lui avec l’espoir d’une plus-value dans les deux ans qui viennent. Les conseillers de Mathis Amogou ne veulent pas parce qu’ils disent que quatre ans, ça va faire monter le montant d’un éventuel transfert et bloquer son départ dans les deux ans à venir » a confirmé Bernard Lions, journaliste pour le quotidien L’Equipe. Dans le même temps, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso s’était présenté avec un chèque de 13M€. Refus catégorique de l’ASSE, qui espérait encore conserver sa jeune pépite.

Une solution enfin trouvée ?

Mais les semaines ont défilé, et la situation a pourri. « Perturbé » par les discussions autour de son avenir, Amougou a fini par prendre la décision de quitter l’ASSE cet hiver. Les Verts ont fini par accepter sa demande et auraient entamé, ces dernières heures, des discussions avec Chelsea. Celles-ci seraient sur le point d’aboutir. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano et The Daily Télégraph, les deux parties seraient tout proches d’un accord pour un transfert à 15M€. Le deal pourrait bien être officialisé avant la fin du mercato d’hiver. Il devrait être prêté à Strasbourg jusqu'à la fin de la saison.