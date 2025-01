Mercato : Un joueur recale Barcelone pour l’ASSE, du lourd est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Irvin Cardona va se vêtir de vert au moins jusqu'à la fin de la saison. Déjà prêté dans le Forez la saison dernière, l'attaquant a refusé de terminer l'exercice à l'Espanyol Barcelone et de se relancer sous les ordres d'Eirik Horneland. Justement, le technicien norvégien était en conférence de presse ce jeudi et a pu développer sur les qualités du buteur.

Irvin Cardona aurait pu terminer la saison à l’Espanyol Barcelone, où il était prêté par Augsbourg initialement jusqu’en juin prochain. Mais comme annoncé par le 10Sport.com, l’ASSE l’a contacté au début du mois de janvier. Et à partir de là, le buteur s’est mis à rêver d’un retour dans le Forez. Les négociations ont longtemps patiné, mais ont fini par déboucher sur un accord autour d’un prêt de six mois avec option d’achat de 3M€. En conférence de presse, Eirik Horneland est ravi de pouvoir compter sur Cardona.

Cardona est déjà très attendu

« Je suis très content du retour d’Irvin ! J’ai vu ses matchs à l’ASSE, mais aussi en Espagne. C’est un joueur qui joue avec beaucoup d’intensité, d’activité et qui a très envie de jouer pour ce club. Il va amener du rythme et de la vitesse, ce dont on manque offensivement. Je pense que son meilleur positionnement est sur l’aile droite. De la tête, c’est également un joueur intéressant. Son activité libérera de l'espace pour ses coéquipiers. Ce sera un avantage pour nous ! » a confié le coach de l’ASSE.

« Le coach ne m’a rien promis »

Malgré son vécu à l’ASSE, Cardona sait qu’il lui faudra gagner sa place dans le groupe stéphanois. « J’ai discuté avec le coach, j’ai fait de la vidéo pour comprendre son système de jeu. Je n’ai rien découvert, car j’ai regardé tous les matchs de l’ASSE. Le coach ne m’a rien promis. C’est à moi désormais de faire le travail pour gagner ma place » a confié l’attaquant ce jeudi.