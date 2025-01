Gros transfert à l'ASSE : Il annonce la couleur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur de grandes performances sous le maillot de l'ASSE la saison passée, Irvin Cardona vient de boucler son grand retour chez les Verts en cette période de mercato hivernal. Et l'attaquant, attiré sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat, annonce la couleur pour son retour dans le Forez.

Après plusieurs semaines de négociations, l'ASSE a finalement officialisé le deal ces derniers jours : Irvin Cardona (27 ans) est de retour au club. Après un premier passage très convaincant en prêt la saison passée (8 buts et 3 passes décisives) alors que le club évoluait en Ligue 2, l'attaquant français appartenant au FC Augsburg vient se relancer chez les Verts, lui qui était en difficulté ces derniers mois à l'Espanyol Barcola. Il débarque sous la forme d'un nouveau prêt, assorti cette fois-ci d'une option d'achat de 3M€.

« Qu’on se maintienne. C’est la priorité »

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Cardona a affiché ses grandes ambitions pour ce retour à l'ASSE cet hiver : « Le rythme est là, je suis prêt. Mentalement ? Je suis fier et content d’être ici. Je sais qu’on attend beaucoup de moi. Comme je l’ai toujours fait, je donnerai le maximum. Mon objectif ? Qu’on se maintienne. C’est la priorité pour tout le monde », indiqué l'attaquant formé à l'AS Monaco et révélé ensuite du côté de Brest.

« Le coach ne m’a rien promis »

Et quant à son statut dans l'effectif actuel de l'ASSE, Cardona assure qu'il débarque sans aucune garantie de la part d'Eirik Horneland : « J’ai discuté avec le coach, j’ai fait de la vidéo pour comprendre son système de jeu. Je n’ai rien découvert, car j’ai regardé tous les matchs de l’ASSE. Le coach ne m’a rien promis. C’est à moi désormais de faire le travail pour gagner ma place », assure l'attaquant de l'ASSE.