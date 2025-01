OM - De Zerbi : Son départ annoncé à l’étranger ?

La rédaction

L'OM cherche toujours à se renforcer cet hiver et espère se renforcer à de nombreux postes, notamment au poste d'arrière gauche. Suite aux prestations de Quentin Merlin et Ulysses Garcia, les dirigeants olympiens avaient conclu un accord avec Nicola Zalewski. Le joueur devrait finalement rejoindre l'Inter Milan.

L'OM continue son mercato et cherche à se renforcer en défense. Pas convaincu par les récentes prestations de Quentin Merlin et Ulysses Garcia, Roberto De Zerbi essaierait de faire venir un joueur capable de jouer piston gauche. Si tout semblait bouclé pour la venue de Nicola Zalewski, le transfert du Polonais ne se fera finalement pas.

L'incertitude De Zerbi

D'après les informations de Il Messaggero, Nicola Zalewski n'a jamais eu la certitude de vouloir quitter l'Italie. Le quotidien italien explique que le joueur de l'AS Roma était attiré par le projet olympien, mais sans la certitude que Roberto De Zerbi soit toujours à l'OM l'année prochaine, Nicola Zalewski préfère ne pas venir en France.

Une menace venant d'Italie

Si l'OM et la Roma étaient très avancés pour finaliser ce dossier, RMC Sport révélait que l'Inter Milan est venu voler le joueur romain aux Marseillais. Nicola Zalewski préférerait donc rester en Italie et évoluera sous les ordres de Simone Inzaghi. Le mercato d'hiver arrive à grands pas et l'OM devra mettre les bouchées doubles pour combler les lacunes de l'effectif.