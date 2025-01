Le PSG prêt à casser un contrat pour Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, le projet de cette fin de mercato semble être de boucler définitivement les départs de Milan Skriniar et de Marco Asensio. L’attaquant espagnol ferait des envieux de l’autre côté des Pyrénées et plus particulièrement du côté du Betis Séville. Le PSG pourrait même rompre son contrat selon la presse espagnole.

Il y a 18 mois, Luis Enrique débarquait au Paris Saint-Germain pour un contrat de deux saisons. Le coach espagnol témoignait d’un grand nettoyage de printemps au sein de son vestiaire avec les départs de Lionel Messi, Neymar ou encore Sergio Ramos pour ne citer qu’eux. Un ancien du Real Madrid en remplaçait donc un autre lorsque Ramos et Marco Asensio se croisaient.

Marco Asensio poussé vers la sortie

En effet, Marco Asensio signait au PSG un contrat de quatre saisons, soit jusqu’à l’été 2027. Et quand bien même Luis Enrique s’est beaucoup appuyé sur ses services pendant la première partie de saison pendant la convalescence de Gonçalo Ramos et l’acclimatation de Désiré Doué au Paris Saint-Germain, Asensio n’a qu’une petite apparition à son actif lors des 11 derniers matchs du club de la capitale. Luis Enrique ne compterait plus sur lui et attendrait de sa direction qu’elle trouve un moyen de se débarrasser de l’international espagnol d’ici la clôture du mercato le lundi 3 février prochain d’après ABC.

Un transfert au rabais au Betis Séville voire la rupture de son contrat !

Le média andalou assure ce jeudi que le Betis Séville essaierait depuis plusieurs semaines d’attirer Marco Asensio en Andalousie. Les négociations se poursuivraient en coulisses avec les parties concernées, mais peineraient à se concrétiser pour des raisons économiques et notamment pour le salaire. Afin de satisfaire Luis Enrique, le PSG serait enclin à l’idée de vendre au rabais Marco Asensio afin de faciliter le déroulement de cette opération, voire de résilier son contrat de 18 mois selon ABC. Le décor est planté.