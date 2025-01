EXCLU - Mercato - ASSE : Tensions, Jorge Mendes, Leverkusen… Les dernières infos du dossier Amougou

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme l’une des nouvelles pépites du football français, mais surtout l’un des joueurs les plus prometteurs de l’ASSE, Mathis Amougou donne du fil à retordre aux dirigeants stéphanois. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain de 18 ans refuse de prolonger…

Après avoir assisté à l’éclosion du phénomène Warren Zaïre-Emery alors qu’il avait tout juste 16 ans, le football français se régale depuis quelques mois avec un milieu de terrain non moins talentueux et lui-aussi précoce : Mathis Amougou. A 18 ans, cette pépite formée par l’AS Saint-Etienne fait ses grands débuts en Ligue 1 et impressionne les observateurs. Chaudement courtisé l’été dernier, Amougou devient un vrai sujet dans le Forez puisque son contrat prendra fin dans 18 mois (juin 2026). La peur de voir le nouveau trésor du club quitter le nid, pour zéro, commence à prendre de l’ampleur en interne…

Amougou refuse tout

Depuis cet été, l’ASSE a lancé les grandes manœuvres pour tenter de prolonger Mathis Amougou. A plusieurs reprises, les Verts ont transmis aux représentants du joueur des propositions nettement plus intéressantes financièrement. Le board stéphanois a l’ambition de faire d’Amougou un pilier du nouveau projet et tente, par les diverses propositions, de montrer que le milieu de terrain aura un rôle à jouer pour l’avenir du club. Mais selon nos sources, jusqu’à présent, toutes les propositions n’ont pas abouti. Mathis Amougou semble prendre le chemin de la sortie et d’un avenir loin de l’ASSE. Un scénario inconcevable pour les nouveaux dirigeants de Kilmer Group.

Jorge Mendes rôde…

Ces dernières semaines, Mathis Amougou joue moins. Selon le journal L’Équipe, l’international français U19 serait « perturbé » par les discussions autour de son avenir. Mis sur le banc par Eirik Horneland, le nouveau coach stéphanois, le milieu de terrain vit une période compliquée. Car en toile de fond des discussions sur son futur à court et moyen terme, une bataille pour la gestion de sa carrière s’organise… Plusieurs grosses agences tentent de le convaincre de changer de représentant. Nos sources indiquent notamment que l’incontournable Jorge Mendes a identifié Mathis Amougou comme un joueur dont il aimerait gérer la carrière. Un jeu d’influence pas simple à appréhender pour un gamin de 18 ans qui a signé son premier contrat professionnel en 2023 et qui n’a que 15 matchs de Ligue 1 dans les jambes…

Le Bayer Leverkusen en pole position ?

Alors que des garçons comme Benjamin Bouchouari explose depuis l’arrivée du coach norvégien Eirik Horneland à Saint-Etienne, Mathis Amougou fait le chemin inverse et semble glisser sur une pente descendante. La crispation qui entoure son cas se fait de plus en plus grande. A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’espoir stéphanois semble prêt à terminer la saison dans ce contexte pour s’ouvrir les portes d’un départ à l’été 2025. Le Bayer Leverkusen, très chaud pour le signer l’été dernier, est toujours là. Selon nos informations, contrairement à ce qui a été écrit par ailleurs, n’a jamais transmis d’offre officielle à l’ASSE. Mais Xabi Alonso, mentor du Bayer, l’apprécie énormément. A un an de la fin de son contrat, en juin prochain, Amougou sera une proie de choix pour les clubs européens qui ont craqué pour son talent et sa marge de progression évidente. De son côté, Kilmer Group continue de croire à la prolongation de son joyau et se donne encore quelques mois pour le convaincre de rester.