EXCLU - Mercato - AS Monaco : Une recrue à 17 millions d’euros par saison ?

Sur le départ du côté de Manchester United, Marcus Rashford intéresse de nombreux clubs européens. Monaco ferait partie de la longue liste des prétendants. Mais selon nos informations, ce dossier est tout simplement impossible.

Marcus Rashford a ouvert la porte à un départ. A l’occasion d’une interview accordée aux médias anglais, l’attaquant de Manchester United a évoqué son envie de relever un nouveau défi : « Personnellement, je pense que je suis prêt pour un nouveau défi et les prochaines étapes. Quand je partirai, il n'y aura pas de rancœur. Vous n'allez pas entendre de commentaires négatifs de ma part sur Manchester United. Ce n'est pas moi en tant que personne ». Il n’en fallait pas plus pour susciter un intérêt général de toute l’Europe pour la star anglaise…

Monaco hors course

FC Barcelone, Milan AC, Borussia Dortmund… La liste des prétendants pour Marcus Rashford est longue comme le bras. Et d’après The Telegraph, l’AS Monaco ferait partie des clubs intéressés pour le récupérer. Interrogé par le10sport.com, un dirigeant du club monégasque a toutefois confirmé qu’il était impossible pour l’écurie de la Principauté d’envisager un tel dossier. À Manchester United, Marcus Rashford émarge à 17 millions d’euros par saison… Financièrement, c’est totalement hors de portée pour Monaco. La piste est à oublier pour les supporters monégasques.