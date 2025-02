Paris FC : Le coup de dernière minute de la Famille Arnault à l'ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la lutte pour la montée en Ligue 1, le Paris FC pourrait se renforcer dans les dernières heures du mercato en recrutant Mathieu Cafaro, barré à l'ASSE. Le milieu de terrain de 27 ans se cherche une porte de sortie pour relancer sa carrière et la solution parisienne pourrait bien lui convenir.

Dauphin de Lorient en Ligue 2, le Paris FC s’est bien repris après un léger moment de déconcentration lié à la vente du club. Le second club de la capitale reste sur une victoire pleine d’espoirs sur la pelouse de Guingamp (0-1) et s’affirme comme l’un des candidats à la montée. Mais la famille Arnault cherche à renforcer un peu plus son groupe, pour lui permettre de rattraper le leader lorientais.

Cafaro négocie avec le Paris FC

Alors que le mercato touche à sa fin, le Paris FC aurait entamé des démarches pour recruter Mathieu Cafaro. Barré par Augustine Boakye et Irvin Cardona au poste d’ailier droit, le joueur de 27 ans chercherait une porte de sortie et pourrait bien donner à son accord à la formation de Stéphane Gilli selon L'Equipe. Surtout que l’ASSE ne s’opposera pas au départ de Cafaro, qui n’a cessé de reculer dans la hiérarchie.

Caen serait hors-course

Ce lundi, des rumeurs ont aussi évoqué des discussions entre Cafaro et le Stade Malherbe de Caen. Mais selon les informations dévoilées par Mohamed Toubache-Ter, il n’existe aucun accord entre les deux parties. Le Paris FC semble bien être bien seul dans ce dossier, qui pourrait se décanter dans les dernières heures de la session.