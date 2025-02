PSG : Transfert confirmé avec l'ASSE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours aussi actif dans le sens des départs, le PSG devrait officialiser quelques transactions d'ici 23h. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Ayman Kari se rapproche ainsi de l'ASSE. Alors qu'il n'est jamais entré dans les plans de Luis Enrique, le jeune milieu de terrain serait effectivement proche de signer un bail de trois ans et demi à Saint-Etienne.

Cet hiver, le PSG n'aura pas chômé pour dégraisser son effectif. En effet, en parallèle de la signature de Khvicha Kvaratskhelia, le club parisien a réussi à se séparer de la plupart de ses indésirables. Randal Kolo Muain (Juventus), Milan Skriniar (Fenerbahçe) et Marco Asensio (Aston Villa) ont ainsi tous été prêtés, sans oublier les transferts de Xavi Simons au RB Leipzig et de Cher Ndour à la Fiorentina, qui étaient prêtés depuis le début de la saison. Et ce n'est peut-être pas terminé.

Kari va signer à l'ASSE

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Ayman Kari est proche de s'engager à l'ASSE. Revenu l'été dernier d'un prêt d'un an et demi à Lorient, où il ne s'est jamais réellement imposé, le jeune milieu de terrain formé au PSG va cette fois-ci partir définitivement.

Un pourcentage à la revente pour le PSG

Une information confirmée par L'EQUIPE qui ajoute qu'Ayman Kari va signer un contrat de trois et demi à l'ASSE. Il devrait s'engager libre, mais le PSG conservera un pourcentage sur une éventuelle revente.