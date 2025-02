ASSE : «Vous êtes des nuls», le clash après le mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’ASSE a perdu un match important dans la course au maintien samedi soir. Opposés au Stade Rennais, les Verts se sont inclinés à Geoffroy-Guichard et pointent actuellement à la 16e place de Ligue 1. Alors que seulement deux recrues sont arrivées cet hiver, les supporters stéphanois ont exprimé leur mécontentement à l’issue de la rencontre.

Comme souvent lorsque la situation est critique, les joueurs de l’ASSE ont eu droit à une explication avec leurs supporters samedi soir. Les Verts recevaient un concurrent direct dans la course au maintien, le Stade Rennais, qui ne comptait que deux points d’avance au classement. Vainqueurs le week-end dernier contre Strasbourg (1-0), les hommes d’Habib Beye ont enchaîné une deuxième victoire consécutive sur la pelouse de l’ASSE (0-2).

« On veut une équipe digne de son public »

Ce qui a provoqué une explication entre les supporters stéphanois et les joueurs d’Eirik Horneland à l’issue de la rencontre. « On veut une équipe digne de son public », a-t-on notamment pu entendre lorsqu’ils sont venus saluer les Green Angels puis les Magic Fans, alors que seuls Irvin Cardona et Maxime Bernauer, absent contre Rennes, sont venus renforcer l’effectif de l’ASSE cet hiver. « Vous êtes des nuls », ont également lancé les kops.

« Ils ont raison d’être frustrés après un match comme celui de ce soir »

Un énervement qu’Eirik Horneland comprend. « Je l’ai dit plusieurs fois : les supporters sont très importants à Saint-Étienne. Ils veulent rester en L1, le club compte beaucoup pour eux et ils ont raison d’être frustrés après un match comme celui de ce soir », a déclaré l’entraîneur de l’ASSE. « Quand on gagne, c’est formidable de pouvoir compter sur eux. Quand on perd, on doit accepter cette frustration. Ce n’est pas un problème pour moi. » Le prochain rendez-vous des Verts sera samedi prochain sur la pelouse de l’OM, avant un autre match face à un concurrent direct, Angers.