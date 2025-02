RC Lens : Après le clash, il sort du silence sur Instagram !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cadre du RC Lens, Przemysław Frankowski était pourtant décidé à quitter les Sang et Or à l'occasion de ce mercato hivernal. Parti au bras de fer avec la direction lensoise, le Polonais a fini par avoir gain de cause. Alors que le marché était encore ouvert en Turquie, il vient de s'engager à Galatasaray. La fin du feuilleton et suite à cela, Frankowski a pris la parole sur Instagram.

Cet hiver, le RC Lens a perdu très gros. Après Brice Samba, Kevin Danso et Abdukodir Khusanov, c'est Przemysław Frankowski qui a fait ses valises. Joueur important des Sang et Or de Will Still, le Polonais s'est envolé pour la Turquie. Ce lundi soir, son prêt avec option d'achat à Galatasaray a été officialisé. Le début d'une nouvelle aventure pour Frankowski, qui souhaitait vraiment partir, à tel point qu'il est d'ailleurs parti au bras de fer avec la direction du RC Lens pour avoir gain de cause.

« Je tiens à vous remercier sincèrement »

Désormais en Turquie, Przemysław Frankowski a souhaité faire ses adieux aux fans du RC Lens via un message posté sur Instagram. « Chers supporters du RC Lens. Je tiens à vous remercier sincèrement pour ces 3 ans et demi incroyables passés au club. Dès mon premier jour, j'ai ressenti votre soutien, votre passion et cette énergie incroyable qui ont fait de chaque match que Stade Bollaert-Delelis une expérience vraiment spéciale. Ensemble, nous avons vécu des moments inoubliéables - le retour des compétitions européennes, de grandes victoires, des buts (je chérirai toujours mes buts contre Lille) et cette atmosphère exceptionnelle que vous créez à chaque match. C'est pour des supporters comme vous que nous jouons avec fierté et que nous donnons tout sur le terrain », a d'abord écrit le Polonais.

« J'ai pris la décision de partir »

Przemysław Frankowski a ensuite ajouté : « Après mûre réflexion, j'ai pris la décision de partir. C'est une étape importante dans ma carrière, et je vous demande de vien vouloir respecter ce choix. Le RC Lens restera toujours plus qu'un simple club pour moi - c'est une famille à laquelle je resterai profondément attaché. Je tiens à remercier tout le monde - les supporters, mes coéquipiers, les entraîneurs et tout le staff - pour cette période incroyable et les succès que nous avons partagés. Un merci tout particulier à Franck Haise, Arnaud Pouille, Flo Ghisolfi et Djamal Mezine pour avoir cru en moi et m'avoir fait sentir chez moi dès le premier jour. Le plus grand merci à Joseph pour tout et pour avoir accepté ma décision. Fier d'être Lensois ».