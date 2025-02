Mercato - PSG : Al-Khelaïfi annonce une signature XXL en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d'affronter Monaco vendredi dernier, le PSG a annoncé pas moins de 7 signatures avec notamment les prolongations de Luis Enrique, Vitinha ou encore Achraf Hakimi. Mais voilà que le club de la capitale ne compte pas en rester là et d'autres bonnes nouvelles devraient prochainement arriver à Paris. Et voilà que la prochaine prolongation devrait concerner Luis Campos.

Il n'y a maintenant plus de questions à se poser : Luis Enrique va continuer avec le PSG. En effet, la prolongation de l'entraîneur espagnol a été officialisée et le voilà désormais sous contrat jusqu'en 2027. Désormais, c'est l'avenir de Luis Campos avec le club de la capitale qui interroge. Quid alors du conseiller sportif ? Selon les dires de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, il n'y aurait rien à craindre avec Campos.

Le PSG à la croisée des chemins ? Une décision clé pourrait bouleverser le trio en place. 🔍

➡️ https://t.co/bk2ZzprdVK pic.twitter.com/UPejXTJ39G — le10sport (@le10sport) February 11, 2025

« C’est ce que nous a dit le président Nasser Al-Khelaïfi »

Entre le PSG et Luis Campos, l'histoire va se poursuivre et ce n'est autre que Nasser Al-Khelaïfi qui l'a confirmé. En effet, pour l'émission Jour de Foot, le journaliste Olivier Tallaron a fait savoir à propos des dires du président parisien sur le Portugais : « Est-ce que Luis Campos va prolonger au PSG ? Oui, c’est ce que nous a dit en tout cas le président Nasser Al-Khelaïfi tout à l’heure ».

« Je veux qu’il prolonge son contrat avec le PSG »

« Je discutais avec Luis Campos justement au sujet de son avenir et le président Nasser Al-Khelaïfi est venu tout de suite nous voir en disant: "Vous pouvez dire que je vous l’ai dit : Luis Campos est très heureux à Paris, je suis très content de ce que fait Luis Campos depuis qu’il est ici et je veux qu’il prolonge son contrat avec le PSG". Alors, ça ne sera peut-être pas annoncé d’ici la fin du mois ou du mois suivant, mais d’ici la fin de saison, il devrait y avoir une prolongation de contrat. Nasser Al-Khelaïfi justifie aussi cette volonté en disant que depuis qu’il est président, il n’a jamais ressenti une telle osmose entre un directeur sportif et son entraîneur Luis Enrique », a ensuite expliqué Olivier Tallaron. On attend donc désormais l'officialisation pour la suite de l'aventure de Luis Campos au PSG.