Mercato - OM : Coup de tonnerre avec cette annonce de départ ?

Luis Henrique est revenu à Marseille afin de conquérir la cité phocéenne après son long prêt au Brésil du côté de Botafogo. L’attaquant latéral est indispensable aux yeux de Roberto De Zerbi, en témoigne son temps de jeu à l’OM cette saison. Pourtant, les rêves personnels d’Henrique pourraient l’envoyer loin de l’Orange Vélodrome comme il l’a lui-même laissé entendre.

A une semaine de la clôture du mercato estival de 2024, l’Olympique de Marseille faisait une grande annonce au sujet de Luis Henrique. Celui qui est revenu de son prêt d’un an et demi de Botafago dans la cité phocéenne pour janvier 2024 s’est mué au fil du temps comme étant un élément indispensable de l’OM. Et ce n’est pas Roberto De Zerbi qui dira le contraire au vu de la place occupée par le Brésilien dans son projet de jeu.

«Je pense qu'il y a de grands championnats à jouer»

A présent contractuellement lié à l’OM jusqu’en juin 2028, Luis Henrique a conquis son monde à Marseille et a notamment fait vibrer l’Orange Vélodrome grâce à son but inscrit face à l’OL (3-2) de par une volée plat du pied à la Thierry Henry pendant le France - Brésil de la Coupe du monde 2006. Invité à s’exprimer sur son avenir à Get French Football News, le principal intéressé a pour le moment la tête à l’OM au vu de son contrat. « Je pense qu'il y a de grands championnats à jouer. Je suis avec ma tête ici à l'OM. Il me reste encore trois ans de contrat ».

«J'ai des rêves personnels»

« J'aime le club et le haut niveau et c'est à cela que je pense. Après, on verra. J'ai des rêves personnels. Je suis dans le moment présent à Marseille et ma tête est ici ». a tenu à affirmer Luis Henrique au cours de son entretien avec GFFN qui souligne d’ailleurs un intérêt provenant de la Premier League pour l’ailier brésilien de 23 ans. L’OM sait donc à quoi s’attendre.