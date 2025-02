«On lui donne tout ce qu'il veut», l'OM va droit dans le mur ?

Thomas Bourseau

A l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi semble presque être devenu intouchable. Dès lors qu'il se montre insatisfait envers le rendement de certains joueurs, le comité directeur du club phocéen se met en quatre afin de remédier à cette situation. Et au vu des résultats dans le jeu relevés par Christophe Dugarry, l'OM en ferait bien trop pour De Zerbi. Explications.

Christophe Dugarry a été champion du monde en 1998 avec l'équipe de France en défendant les couleurs de l'Olympique de Marseille. Le natif de Lormont dispose d'un héritage girondin où il a été formé et a fait ses premiers pas dans le monde professionnel. Néanmoins, il se sent tout de même lié à l'OM de par son passage de trois ans au sein du club marseillais.

Consultant pour RMC, Christophe Dugarry a profité de sa présence sur les ondes de la radio lundi soir afin de pousser un coup de gueule à propos de Roberto De Zerbi. Ou plutôt de la pauvreté du jeu qu'il met en place à l'OM à ses yeux. « Il a voulu plus de technique donc j'espère qu'avec Bennacer et Gouiri, on va voir un peu plus de jeu. Parce que si c'est pour nous faire le même jeu qu'on voit depuis le début de la saison, à quoi ça sert de demander des joueurs techniques. De Zerbi demande beaucoup de choses qu'on lui accorde ».

« Les joueurs avec qui ça n'a pas marché, ils sont partis et il en a fait venir d'autres. Pour l'instant, on lui donne tout ce qu'il veut. Les joueurs qui sont là aujourd'hui ont plutôt répondu présents. J'attends de voir un peu plus de jeu. Je m'ennuie ! ». a conclu Christophe Dugarry pendant l'émission Rothen s'enflamme ce lundi soir. Reste à savoir si la mayonnaise finira par suffisamment prendre à terme pour De Zerbi à l'OM du point de vue de Christophe Dugarry.