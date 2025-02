Une star de l'OM bannie à vie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après s'être relancé la saison dernière en prêt à Getafe, Mason Greenwood fait actuellement le bonheur de l'OM. Lors du mercato estival, le club phocéen a déboursé 30M€ pour s'offrir le Britannique alors à Manchester United. Mais voilà qu'en Angleterre, Greenwood est tout simplement devenu persona non grata en raison de ses déboires avec la justice.

Mason Greenwood n'a pas été condamné et pourtant... Aujourd'hui à l'OM, l'Anglais est précédé de la vive polémique dont il a fait l'objet il y a quelques années. En effet, alors à Manchester United, il a été accusé de violences conjugales et sexuelles par sa compagne. Une affaire que l'Angleterre ne veut pas pardonner, au point de bannir complètement Greenwood du royaume.

« Il n'existe plus »

Si l'OM n'a pas hésité à accueillir Mason Greenwood, en Angleterre, on ne veut plus entendre parler de lui après son affaire. C'est ce qu'a expliqué Julien Laurens lors de son passage au micro de L'After Foot. Le journaliste a ainsi confié à propos de Greenwood : « Est-ce qu’on parle de Greenwood en Angleterre ? On en parle pas, il n’existe plus ».

« Aucun club anglais ne l'aurait acheté »

« Les gens se plaignent, écrivent la BBC pour dire que l’on ne devrait pas parler de lui. En Angleterre, il aurait pu aller nulle part, aucun club anglais ne l’aurait acheté », a-t-il ensuite poursuivi sur Mason Greenwood, clairement plus en odeur de sainteté de l'autre côté de la Manche.