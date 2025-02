Mercato - OM : Riolo annonce un départ surprise en direct ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En marge de la rencontre entre l'OM et le SCO d'Angers (2-0), Daniel Riolo a partagé ses sentiments après ce mercato hivernal, marqué par l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain Ismaël Bennacer. Selon le journaliste, la concurrence est incroyable à ce poste, et un titulaire en puissance pourrait en faire les frais dès l'été prochain.

Et si l’OM avait un plan avec Valentin Rongier ? Lors d’un entretien accordé à L’Equipe, Mehdi Benatia a laissé entendre que le milieu de terrain pourrait bien prolonger son contrat. « Valentin Rongier sera un sujet, prochainement. C’est un joueur que j’adore, dans l’équilibre d’équipe. Roberto De Zerbi y tient aussi absolument » a confié le responsable marseillais. Mais pour Daniel Riolo, cette signature permettrait surtout à l’OM de mieux le vendre. Car avec la venue d’Ismaël Bennacer, les places sont chères dans le cœur du jeu et pas certain que Rongier se satisfasse d’un rôle de second couteau.

Rabiot valide l'arrivée de Bennacer à l'OM ! 💪 Un duo prometteur qui pourrait changer la donne cette saison.

➡️ https://t.co/ZWlHMvqu6M pic.twitter.com/j3rasUHuCN — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 10, 2025

Riolo annonce le départ prochain de Rongier ?

« La question va sérieusement se poser. Je ne crois pas que le recrutement de Bennacer soit anodin. Je l’aime bien Bennacer, il a beaucoup de qualité, il a touché beaucoup de ballon, il est heureux d’être là, mais Rabiot n’a pas vocation à rester si haut. Il va redescendre donc il va densifier le milieu de terrain. Je me demande donc si Rongier sera encore là la saison prochaine. Il y a des chances qu’il soit prolongé pour être vendu. A un moment, il faut faire des ventes et il a une valeur, une capacité à être vendu. Je le sens comme ça, mais peut-être que je me trompe » a confié Daniel Riolo.

Un trio prend forme au milieu de terrain

Le sentiment du journaliste pourrait se confirmer, notamment si le trio Adrien Rabiot-Pierre-Emile Höjbjerg-Ismaël Bennacer s’installe sur la durée. Avec l’élimination en Coupe de France, Rongier ne peut plus compter sur la présence de l’OM dans les autres compétitions pour gratter du temps de jeu. Sa situations sera donc à surveiller. Intéressé cet hiver, Rennes pourrait bien revenir à la charge.