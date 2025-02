PSG : L’humiliation qui fait peur à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueur sur la pelouse d’Angers dimanche soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (0-2), l’OM a un peu plus conforté sa deuxième place au classement. Si son équipe a pris de l’avance sur ses poursuivants, Roberto De Zerbi veut continuer de regarder plus haut, à la première place détenue par le PSG. Conscient qu’il sera difficile de rattraper les Parisiens, le technicien italien veut éviter une fin de championnat frustrante, voire humiliante.

En s’imposant face à Angers dimanche soir (0-2), l’OM a pris ses distances à la deuxième place de Ligue 1. Les Olympiens ont désormais six points d’avance sur l’AS Monaco et l’OGC Nice, ainsi que huit sur le LOSC. Roberto De Zerbi ne se satisfait pas totalement de cette seconde position au classement et veut encore continuer de regarder le PSG, qui compte toujours dix longueurs d’avance en tête du championnat.

« Ça peut être un championnat frustrant, voire humiliant »

« Il reste encore 13 matchs, donc il y a beaucoup de chemin à parcourir et on peut nous rattraper rapidement : un nul, une défaite... Monaco et Nice sont très proches, Lille et Lyon sont des équipes fortes, et d'autres équipes reviennent comme Lens ou Brest. Donc nous devons faire notre championnat, regarder derrière et aussi devant. Parce que si on n'a pas cette ambition de regarder plus haut, ça peut être un championnat frustrant, voire humiliant », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Phocéen.

« Pas là pour arriver deuxièmes, on n'aime pas perdre »

L’entraîneur de l’OM a rappelé qu'il n’était pas là pour finir deuxième, même s’il sait que rattraper le PSG sera difficile : « Et si on ne réussit pas cet objectif, ce n'est pas grave. Mais il faut avoir cette ambition si on veut faire partie de ce club, avec humilité et respect, toujours. Il faut avoir cet objectif de regarder en haut du classement, pas forcément pour tout de suite. Mais dans mon parcours à l'OM, celui que je veux, comme Pablo Longoria et Mehdi Benatia, comme les joueurs tels que Rabiot, Bennacer, Højbjerg, Rulli, Balerdi, Kondogbia... Ce sont joueurs, comme nous, qui ne sont pas là pour arriver deuxièmes, on n'aime pas perdre. »