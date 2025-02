L'OM tient le nouveau Ancelotti !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l'OM l'été dernier afin de remplacer Jean-Louis Gasset, Roberto De Zerbi n'a pas perdu de temps pour se mettre Marseille dans la poche. Le technicien italien est très apprécié sur la Canebière, et Bixente Lizarazu, ancien joueur de l'OM notamment, n'hésite pas à le compare Carlo Ancelotti et Jürgen Klopp.

Nommé entraîneur de l'OM à la surprise générale alors qu'il était convoité par Manchester United notamment, Roberto De Zerbi n'a pas tardé à se faire adopter à Marseille. Pour Bixente Lizarazu, c'est totalement logique compte tenu de son style de management qu'il compare à celui Carlo Ancelotti.

« Il fait partie de ces entraîneurs qui sont au service des joueurs, qui essaient de les mettre dans les meilleurs conditions possibles et qui s'adaptent aussi à la psychologie de chacun pour les rendre meilleurs et leur donner la confiance absolue. Voilà, c'est un entraîneur comme Ancelotti, comme Klopp, que j'apprécie particulièrement », s'enflamme-t-il sur le plateau de Téléfoot, avant d'en rajouter une couche au sujet de l'entraîneur de l'OM.

« Je n'aime pas les entraîneurs dictateurs, qui vont taper sur les fesses de leurs joueurs. Cet humanisme là semble ressortir de De Zerbi avec cette passion pour le foot. Quand on entend les joueurs parler de lui, on ressent ça. Il y a quelque chose de très affectif, et c'est comme ça que je vois les relations humaines », ajoute Bixente Lizarazu.