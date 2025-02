OM : C’est terminé, le PSG a tout gâché !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse d’Angers ce dimanche en clôture de la 21e journée de Ligue 1, l’OM a l’occasion de prendre ses distances avec l’AS Monaco et le LOSC au classement, tous les deux battus ce week-end. Une victoire conforterait la seconde place des Marseillais, mais en ce qui concerne la première, détenue le PSG, Rolland Courbis n’a plus beaucoup d’espoirs.

En voyant l’AS Monaco s’incliner sur la pelouse du PSG vendredi (4-1), puis le LOSC lors de la réception du Havre samedi (1-2), l’OM sait qu’il a un bon coup à réaliser au classement ce dimanche soir. En s’imposant ce dimanche soir à Angers, les Marseillais peuvent prendre huit points d’avance sur les Dogues et six sur les Monégasques. Ils en compteraient également six sur l’OGC Nice, vainqueur face au RC Lens (2-0).

L'OM a encore un dossier qui tourne mal ! Bennacer, un rêve avorté... 🤔

➡️ https://t.co/KlP2byYy2o pic.twitter.com/mzPwLp6eXa — le10sport (@le10sport) February 9, 2025

« Si De Zerbi se débrouille bien, l’OM finira sans problèmes deuxième »

« Avec cet OM, il ne faut pas forcément regarder la qualité des adversaires, mais s’il reçoit ou se déplace. On ne sait qu’une chose : l’OM est bon à l’extérieur, moyen à domicile. Pour moi, le club doit être davantage vigilant sur la gestion de l’effectif, très fourni pour disputer si peu de matchs. Si De Zerbi se débrouille bien, l’OM finira sans problème deuxième », a confié Rolland Courbis à La Provence, avant le déplacement à Angers ce dimanche.

« Vous imaginez Paris perdre 4 fois en 13 sorties, alors qu’ils sont encore invaincus ? »

Quid de la première place que ne lâche pas le PSG ? Si l’OM, largement battu au match aller (0-3), se déplacera au Parc des Princes le 16 mars prochain, le club de la capitale a désormais 13 points d’avance et Rolland Courbis ne se fait pas d’illusion. « Mathématiquement oui, c’est possible. Mais vous imaginez Paris perdre 4 fois en 13 sorties, alors qu’ils sont encore invaincus ? », a ajouté l’ancien entraîneur de l’OM.