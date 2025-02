OM - Officiel : L’annonce surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa victoire lors de la réception de l’OL le week-end dernier (3-2), l’OM se déplace sur la pelouse d’Angers ce dimanche soir, en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Une rencontre que les Olympiens devront disputer sans l’un de leurs hommes forts, Valentin Rongier, qui ne figure pas dans le groupe convoqué par Roberto De Zerbi.

Ayant vu l’AS Monaco s’incliner face au PSG (4-1) et le LOSC contre Le Havre (1-2), l’OM sait qu’il a un bon coup à réaliser au classement ce dimanche. En cas de victoire à Angers, les Olympiens ont l’opportunité de s'installer encore un peu plus à la deuxième place du championnat et de prendre leurs distances avec leurs poursuivants.

Rongier absent surprise contre Angers

Cependant, Roberto De Zerbi va devoir composer avec un absent de taille pour cette rencontre. En effet, Valentin Rongier ne figure pas dans le groupe dévoilé par l’OM ce dimanche matin pour le déplacement à Angers, lui qui était titulaire dimanche dernier contre l’OL.

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋



Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens sélectionnés par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour #SCOOM 🎯 pic.twitter.com/ZSkbQJ2IR8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 9, 2025

Toutes les recrues sont dans le groupe de l’OM

Roberto De Zerbi pourra en revanche compter sur ses nouvelles recrues, Luiz Felipe, Amine Gouiri, Amar Dedic et Ismaël Bennacer, tous les quatre convoqués pour affronter le SCO. À noter également le retour de Geoffrey Kondogbia, dont le dernier match remonte au 22 décembre dernier.