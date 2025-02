«Je suis Parisien» : L’annonce qui va faire du bruit à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier 2017, Patrice Evra décidait de quitter la Juventus pour rejoindre l’OM. Alors qu’il n’est resté que quelques mois sur la Canebière, l’ancien international français a vécu une belle expérience au sein du club phocéen. Malgré cela, Evra n’oublie pas d’où il vient, lui qui a grandi en région parisienne. Ainsi, malgré la rivalité qu’on connait entre l’OM et le PSG, il a fait une grande annonce à ce propos.

Patrice Evra avait envie de jouer à l’OM et il a réalisé son désir en janvier 2017. Alors à la Juventus, il s’est engagé avec le club phocéen. « Pour des problèmes personnels, je voulais me rapprocher de la famille en France. Quand il y a eu Marseille, le Vélodrome, cette demi-finale de l’Euro, ça restera inoubliable. J’ai dit il faut que je joue dans ce club », a notamment raconté Evra à Carré. Au final, il ne sera resté que quelques mois à l’OM, mais ça a été suffisant pour le marquer. « Je remercie tous les Marseillais, l’OM. C’était extraordinaire comment ils m’ont accueilli », s’est-il notamment souvenu.

« Je suis un bon ami à Nasser Al-Khelaïfi »

Patrice Evra a donc joué à l’OM, mais ce n’est pas pour autant qu’il déteste le PSG. Loin de là… Alors qu’on connait la rivalité entre les deux clubs, l’ancien Olympien a fait une grande annonce à ce propos à Carré, expliquant alors : « Marseille, ça ne se touche pas. Attention, je suis Parisien. Ce n’est pas parce que j’ai joué à l’OM que j’ai cette haine Paris-OM. Je suis un bon ami à Nasser Al-Khelaïfi. Il n’y a pas de haine ».

« Je n’ai pas de la haine, j’ai du respect »

« Maintenant, si les supporters marseillais ne m’aiment pas parce que j’ai dit à la finale je me souviens contre le Bayern Munich, j’étais pour Paris. Pourquoi ? Parce que c’est la France qui gagne, j’aime la France. Quand je suis revenu le lendemain, j’ai vu les joueurs célébrer comme si nous on avait gagné la Ligue des Champions, j’ai dit : « Les gars, notre niveau est bien bas ». C’est la France au-dessus de tout. Après qu’on m’aime ou qu’on me déteste, je ne suis pas le gars qui a joué à Marseille qui va faire l’accent marseillais au bout de 2 minutes, mais je les adore. Mais aujourd’hui, me dire qu’il faut que j’ai de la haine, c’est comme Liverpool. Je n’ai pas de la haine, j’ai du respect. Paris, je les respecte parce qu’ils ont la même passion que j'ai donnée pour Marseille », a ensuite développé Patrice Evra, lui l’ancien de l’OM, concernant le PSG.