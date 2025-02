OM : Le coup dur surprise pour De Zerbi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille devra se passer de Valentin Rongier pour la rencontre face à Angers ce dimanche soir, un coup dur alors que le club peut réaliser une bonne opération au classement après les récentes défaites de ses concurrents. Roberto De Zerbi peut se consoler avec Ismaël Bennacer, qui pourrait faire sa première apparition sous les couleurs phocéennes.

C’est la surprise du groupe de Roberto De Zerbi pour la réception du SCO d’Angers ce dimanche soir. L’OM a officialisé dans la matinée l’absence de Valentin Rongier pour cette 21e journée décisive pour le club phocéen, après les défaites de l’AS Monaco sur la pelouse du PSG et du LOSC contre Le Havre. Un forfait dont se serait bien passé Roberto De Zerbi.

Rongier est malade

Et pour cause, l’absence du milieu de l’OM n’est pas un choix du tacticien italien, Valentin Rongier étant malade comme le révèle L’Équipe. En revanche, Roberto De Zerbi pourra bien compter sur Ismaël Bennacer, sa première apparition dans le groupe depuis son arrivée dans la cité phocéenne.

De Zerbi peut compter sur Bennacer

« C'est un joueur vraiment très important, un gros transfert pour nous, se réjouissait Roberto De Zerbi en conférence de presse. Et je pense que ses caractéristiques sont compatibles en tout point avec notre style de jeu. Évidemment, en plus de ça, c'est un joueur absolu, comme Rabiot, Højbjerg, Greenwood, Balerdi... C'est vraiment un joueur top, et encore plus pour nous. En dehors de ça, il voulait vraiment venir, lui, à Marseille, à tout prix. Le nom d'Ismaël Bennacer, on en parlait déjà en août. Après, on n'a pas réussi à conclure les négociations, et là, on en a reparlé quelques heures avant la fin du mercato. Je crois que c'était lundi matin. Benatia m'a dit qu'il y avait la possibilité de prendre Bennacer. On a arrêté la musique, comme on dit en Italie. »