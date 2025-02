Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les tensions s'intensifient au Real Madrid, alors que Vinicius Jr, en quête d'une revalorisation salariale, vise à dépasser Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Cette ambition pourrait déséquilibrer l'harmonie du vestiaire, déjà perturbée par le manque de travail défensif du Brésilien qui agacerait en interne. Courtisé par l'Arabie saoudite, Vinicius Jr met la direction madrilène face à un dilemme.

Les tensions internes au Real Madrid ne risquent pas de mettre fin aux rumeurs concernant l’avenir de Vinicius Jr. Alors qu’il n’a plus trouvé le chemin des filets en Liga depuis le 9 novembre, la star brésilienne commence sérieusement à agacer ses coéquipiers, lassés par son manque de travail défensif et ses contestations répétées de l’arbitrage. Luka Modric lui avait d’ailleurs fait savoir en plein match, à la fin du quart de finale de Coupe du roi entre le Real Madrid et Leganés.

Mbappé au Real Madrid ? L'arrivée d'une star pourrait bousculer une autre, Vinicius Jr refuse déjà la prolongation ! ⚽

➡️ https://t.co/SOWhXrNi7y pic.twitter.com/AfqxnFrkEg — le10sport (@le10sport) February 11, 2025

Vinicius Jr veut un meilleur salaire que Mbappé et Bellingham

Courtisé par l’Arabie saoudite, Vinicius Jr veut en profiter pour revoir son salaire à la hausse au Real Madrid, et notamment dépasser Kylian Mbappé dans la hiérarchie. « Il a demandé une augmentation de salaire parce que l’intérêt saoudien est réel, et il en profite. Il est au plus haut niveau de salaire, soit 15 millions, comme Bellingham et Mbappé. Il veut monter d'un cran. Vinicius l'a demandé et l'exige, il veut être un cran au-dessus de ses coéquipiers, quelque chose de surréaliste », a révélé Eduardo Inda lundi soir dans l’émission El Chiringuito.

La paix interne est basée sur le fait que les trois stars sont payées pareil »

Une demande qui pourrait bouleverser l’équilibre du vestiaire et même susciter davantage de tensions à terme aux yeux du directeur d’OK Diario. « La paix interne est basée sur le fait que les trois stars sont payées pareil, comme c'était le cas avec les Galácticos de Figo, Zidane, Beckham et Ronaldo », confie-t-il. Le début des problèmes pour le Real Madrid ?