Mercato - PSG : Une page se tourne pour le projet QSI ?

Publié le 7 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’ils font partie des rares éléments à avoir réussi à gagner partiellement leur place en équipe première du PSG, Presnel Kimpembe et Alphonse Areola pourraient être vendus. Le premier a laissé planer un gros doute sur son avenir, tandis que le transfert du second à West Ham est déjà acté en interne.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, la direction du club de la capitale se heurte à un problème qu’elle peine à régler encore aujourd’hui : l’éclosion de titis issus du centre de formation en équipe première. Nombreux ont été les jeunes talents parisiens à quitter prématurément le Parc des Princes, comme Kingsley Coman, Moussa Dembélé, Mike Maignan, Jonathan Ikoné, Tanguy Kouassi ou encore Adil Aouchiche, et le problème persiste aujourd’hui avec les situations incertaines de Xavi Simons qui arrive en fin de contrat et Edouard Michut qui envisagerait de claquer la porte du PSG pour aller chercher plus de temps de jeu. Et même les titis historiques pourraient changer d’air cet été…

Kimpembe sur le départ ?

Dimanche, interrogé en conférence de presse avec l’équipe de France, Presnel Kimpembe (26 ans) a clairement laissé entendre qu’il pourrait envisager de quitter le PSG : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. Après, j’aurai 27 ans en août, j’arrive à un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat est important. J’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Il va falloir discuter assez rapidement », a confié Kimpembe. À en croire les révélations de L’EQUIPE lundi, l’international français voudrait en réalité renégocier son contrat avec un salaire qui se rapprocherait plus de celui de Marquinhos (1M€ par mois environ) pour envisager de poursuivre l’aventure au PSG, alors que Chelsea et d’autres écuries l’ont dans leur collimateur. Presnel Kimpembe, qui est le seul élément du centre de formation actuellement titulaire dans le projet QSI, pourrait donc changer d’air. Et le départ est déjà acté pour un autre titi…

