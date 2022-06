Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane pose une condition XXL, le Qatar l’accepte !

Publié le 6 juin 2022 à 14h45 par Bernard Colas

Priorité du Qatar pour la succession de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane devrait s’entretenir avec l’état-major du PSG ce mardi selon la presse espagnole. Le technicien tricolore aurait quelques conditions pour débarquer dans la capitale, dont une qui pourrait l’amener à prendre les commandes de l’équipe de France.

Après avoir vu Kylian Mbappé renouveler son bail jusqu’en juin 2025, le Qatar va-t-il voir son autre rêve se réaliser, à savoir convaincre Zinedine Zidane de prendre la succession de Mauricio Pochettino ? Depuis plusieurs mois, le10sport.com vous annonce que les propriétaires du PSG souhaitent absolument confier les rênes de l’équipe première au technicien français, mais ce dernier est toujours réticent à l'idée d'accepter le poste, lui qui ne perd pas de vue la place de Didier Deschamps chez les Bleus . Selon Mundo Deportivo, une nouvelle réunion serait malgré tout prévue ce mardi au Qatar entre Zidane et l’état-major du PSG, une rencontre qui pourrait être décisive.





Le PSG accepte de voir Zidane sélectionneur