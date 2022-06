Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mission d’Antero Henrique s’annonce compliquée !

Publié le 7 juin 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

Tandis que Luis Campos va devenir conseiller sportif du PSG, le Portugais sera en charge du recrutement au sein du club de la capitale. En revanche, pour ce qui est des ventes au PSG, c’est Antero Henrique qui devrait être aux commandes. Ancien directeur sportif parisien, le Portugais a déjà montré qu’il savait vendre, mais pour cet été, cela pourrait être plus compliqué que prévu. Explications.

L’heure de la révolution est imminente au PSG. En effet, d’ici peu, le club de la capitale va officialiser les départs de Leonardo et de Mauricio Pochettino. Pour remplacer le futur ex-directeur sportif, le choix s’est porté sur Luis Campos. Le Portugais devrait alors être nommé conseiller sportif du PSG, où il n’aura toutefois pas totalement les pleins pouvoirs. En effet, Campos devrait avant tout se concentrer sur les arrivées et pour ce qui est des ventes, c’est un certain Antero Henrique qui devrait diriger. Le Portugais, ancien directeur sportif du PSG, a plusieurs dossiers à gérer tant les indésirables poussés vers la sortie sont nombreux. Un grand ménage s’annonce à Paris, mais Henrique devra être très fort pour dégraisser.

« Je décider de rester »

Parmi les joueurs sur lesquels le PSG ne compte plus, il y a Mauro Icardi. Arrivé en 2019 dans la capitale, l’Argentin n’est aujourd’hui plus en odeur de sainteté. Poussé vers la sortie, l’ancien de l’Inter Milan garderait notamment une belle cote en Italie. Cependant, Icardi ne semble pas être sur le départ au PSG. En effet, ce lundi, sur Instagram , le natif de Rosario a fait une énorme mise au point, répondant aux informations en provenance d’Italie. Mauro Icardi a ainsi lâché : « J'ai encore deux ans sur mon contrat. Cela ne me semble pas aussi clair que vous le dites avec ces conneries écrites. A 29 ans, rassurez-vous, avec près de 200 buts marqués, tout le monde me connaît assez bien. Et puis je décide de rester et de me rendre disponible ».

