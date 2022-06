Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos reçoit le feu vert pour ce transfert !

Publié le 7 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

En marge du mercato estival à venir, Luis Campos aurait déjà coché plusieurs noms sur sa liste de potentielles recrues. Néanmoins, le futur conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi aurait du pain sur la planche pour réussir là où son prédécesseur Leonardo a échoué : le dossier des ventes. Et ce n’est pas Abdou Diallo qui compliquera la tâche de Campos.

Après le licenciement de Leonardo, qui est certes pas encore officiel, et la nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi, il se pourrait qu’il y ait un énorme nettoyage de printemps lors du mercato estival. En effet, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé et le départ de Leonardo sonneraient le glas du dernier projet sportif de QSI et lancerait un nouveau cycle avec un tandem de décideurs que forment Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Avant de penser au recrutement, un dégraissage d’effectif conséquent devrait avoir lieu et une grosse liste de joueurs sacrifiés serait déjà établie dans laquelle figurerait le nom d’Abdou Diallo. Et ce n’est pas le défenseur central et latéral gauche du PSG qui mettra des bâtons dans les roues à Luis Campos.

« J'ai envie de jouer donc on verra quelle est la meilleure option »