Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'engage dans un nouveau dossier chaud !

Publié le 7 juin 2022 à 11h10 par Axel Cornic

Actuellement prêté à l’OGC Nice, Justin Kluivert pourrait bien poursuivre sa carrière du côté de l’Olympique de Marseille. Après Pau Lopez ou encore Cengiz Ünder, Pablo Longoria semble en effet vouloir boucler un autre dossier avec l’AS Roma, à qui l’international néerlandais appartient toujours. L’OM ne serait toutefois pas le seul club de Ligue 1 sur le coup...

Le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques semaines, mais Pablo Longoria semble déjà s’être mis au travail. Il faut dire que le président de l’Olympique de Marseille va devoir régler des dossiers sensibles comme l’avenir de William Saliba, qui a convaincu tout le monde lors de son prêt, mais qui pourrait bien rentrer à Arsenal pour y rester. Plusieurs pistes auraient donc été activée et dès le début du mois d’avril, Nice-Matin évoquait un intérêt concret de l’OM pour Justin Kluivert, prêté à l’OGC Nice par l’AS Roma depuis le début de la saison. Longoria entretiendrait d’excellentes relations avec le directeur sportif romain Tiago Pinto, comme l’ont démontré les récentes arrivées de Pau Lopez et de Cengiz Ünder.





Mercato - OM : Le LOSC débarque sur une piste de Pablo Longoria ! https://t.co/J7YxZSw6Gh pic.twitter.com/S9sARXbjON — le10sport (@le10sport) June 7, 2022

Duel entre l’OM et Monaco pour Kluivert