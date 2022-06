Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le LOSC débarque sur une piste de Pablo Longoria !

Publié le 7 juin 2022 à 9h30 par Axel Cornic

Actuellement à l’AS Roma, Jordan Veretout pourrait bien être le prochain gros coup de Pablo Longoria, qui a connu un échec cuisant dans la prolongation de Boubacar Kamara à l’OM. Le transfert du milieu de terrain pourrait se boucler autour de 15M€, mais un autre club de Ligue 1 semble avoir fait irruption dans ce dossier... et pourrait bien rafler la mise sous le nez de l’OM !

C’est un dossier qui a laissé des traces. Pur produit du centre de formation et central dans le dispositif de Jorge Sampaoli cette saison, Boubacar Kamara ne sera plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Son contrat se termine en effet le 30 juin prochain et son départ a d’ores et déjà été acté, avec Aston Villa qui a d’ailleurs officialisé sa signature tout récemment. Le club de Premier League a mis le paquet pour avoir le néo-international français, qui devrait toucher un salaire de 250 000€ par mois pendant cinq ans, avec un possible gain total de 70M€, primes et bonus compris. Trop pour l’OM, qui n’aurait jamais pu s’aligner sur ces montants. Pourtant, cela n’empêche pas le président Pablo Longoria de regretter un tel choix, alors que plusieurs médias ont parlé d’une promesse fait par l’agent de Kamara cet hiver concernant une possible prolongation. « Je n’aime pas parler des discussions individuelles » a-t-il déclaré, lors d’un long entretien accordé à RMC Sport . « Dans la vie je crois dans la parole. Il y a eu beaucoup de paroles données qui n’ont pas été respectées ». Du côté de Kamara on met en avant un choix personnel, qui aurait été fortement influencé par Steven Gerrard, qui deviendra donc son nouvel entraineur.

L’AS Roma pousse Veretout vers l’OM, mais...

Le chapitre Boubacar Kamara désormais refermé, l’Olympique de Marseille souhaite au plus vite tourner la page en trouvant son successeur. Et c’est là que les choses se compliquent, avec plusieurs pistes déjà activées par Pablo Longoria... mais pas vraiment bien embarquées. En Italie on parle surtout de Jordan Veretout, qui a déjà été lié à l’OM lors du dernier mercato hivernal et pour qui une offre de 8M€ aurait été formulée. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , l’AS Roma négocierait toujours avec l’OM pour Veretout, qui ne serait définitivement plus dans les plans de José Mourinho et qui devrait donc être le premier joueur à quitter les Giallorossi cet été. Ce dossier pourrait vraisemblablement se boucler autour des 15M€, même si Longoria essayerait encore de baisser ce montant.

Le LOSC débarque dans ce dossier !